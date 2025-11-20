Skip to Content
Trump Firma Medida Para Archivos de Epstein

Después de meses de retrasos, el presidente Trump firmó la medida del Congreso para revelar los expedientes del caso Jeffrey Epstein.

Sin embargo, expertos dicen que posiblemente no se revele mucho. El abogado Joseph Malouf explica que el Departamento de Justicia puede limitar páginas, documentos y otros materiales que forman parte de investigaciones activas.

La medida permite al gobierno omitir información que pueda afectar investigaciones en curso, incluida la nueva pesquisa que Trump solicitó sobre supuestos lazos entre Epstein y demócratas de alto perfil. El analista Eduardo Soto advierte que usar la investigación como pretexto para negar información sería inconsistente con la ley.

La fiscal general Pam Bondi dijo que seguirán la ley protegiendo a las víctimas, mientras que archivos contienen información sensible y material pornográfico, según el gobierno.

Randy Serrano agrega que, en la información disponible, el nombre de Trump aparece varias veces, aunque él ha negado vínculos con Epstein y no ha sido acusado formalmente.

