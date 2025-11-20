Noticias locales de la Costa Central 11-20-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Madre de niña desaparecida comparece en corte

Ashlee Buzzard apareció en la corte de Lompoc por un cargo grave de prisión ilegal; la audiencia continúa hoy.



Buzzard es la madre de Melodee, una niña de 9 años reportada como desaparecida en octubre, y la investigación sigue en curso.



El cargo se relaciona con un incidente en la casa de Vandenberg Village y un hombre llamado Tyler Brewer afirma que se le impidió salir; Buzzard niega los cargos y su abogado dice que están listos para seguir con el proceso.

Posible Cambio en la Planta de Ormond Beach

El Concejo de Oxnard votó 4-3 para permitir que la planta Ormond Beach se convierta en un lugar de almacenamiento de baterías de litio.

La decisión podría extender el funcionamiento de la planta más allá de 2026, aunque el estado de California decidirá al final.

Si aprueban la extensión del contrato, Gen-On invertiría 45 millones de dólares, pero grupos ambientalistas están en contra y dicen que hay mejores opciones.