Chubascos el jueves, tormentas el viernes

Más lluvia llega la madrugada del jueves a las comunidades del norte a medida que otro frente frío atraviesa la zona. Estos chubascos serán más ligeros para la mayor parte de la región, pero ganarán velocidad e intensidad a través de los condados de Ventura y Los Ángeles.

Se espera entre un cuarto y media pulgada de lluvia para la mayor parte de la zona de cobertura, pero un amplio rango de resultados para los condados de Ventura y Los Ángeles. Algunas áreas podrían ver más de una pulgada y esto aumentará las preocupaciones por deslizamientos de rocas y lodo de días anteriores. Los vientos serán fuertes y podrían arrancar árboles.

Tenga precaución al viajar, ya que las carreteras estarán resbaladizas! El desarrollo de tormentas eléctricas es probable el viernes con impactos localizados en las montañas y alrededor de las playas. Son posibles períodos cortos de lluvia intensa y granizo.

Rayos y fuertes vientos podrían impactar su área junto con la posibilidad de trombas marinas y pequeñas preocupaciones de tornado. El Servicio Meteorológico Nacional indica que existe una mayor probabilidad de que se formen algunos pequeños tornados sobre el condado de Los Ángeles hasta el viernes. Esté atento a su entorno y entre en un lugar cerrado cuando ocurra un cambio repentino de vientos.

El clima se secará el sábado y durante el fin de semana. Las temperaturas comenzarán a calentarse lentamente a medida que estos sistemas invernales abandonen la zona. Mantendremos un patrón climático suave y seco durante el Día de Acción de Gracias y el Black Friday. Podría aparecer otra tormenta la primera semana de diciembre.