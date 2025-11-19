Noticias de la Costa Central 11-19-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Sweet Wheel Farms ayuda a quienes lo necesitan

Sweet Wheel Farms apoya a personas vulnerables y con necesidades médicas que requieren alimentos sin químicos. La granja entrega frutas y verduras dos veces por semana, llenando más de mil bolsas para quienes lo necesitan. Casi todo proviene de una parcela de siete acres en Summerland.

Arrestos por fraude laboral en Santa María

El Departamento de Seguridad Nacional arrestó a tres personas indocumentadas y a un ciudadano estadounidense por fraude laboral y explotación. Los arrestos ocurrieron el jueves pasado en la zona de Telephone Road y Cambridge Way. Activistas dijeron que inicialmente detuvieron entre 10 y 15 personas, aunque ICE solo reconoce cuatro arrestos.