Miércoles invernal, Seguimiento de tormentas el jueves

Espere una mezcla de sol y nubes junto con temperaturas súper frías por la mañana. Algunos lugares se acercaron al punto de congelación, así que abríguese bien y proteja a sus mascotas! Es posible que vea escarcha en su parabrisas al salir de casa.

Las temperaturas máximas subirán a los 50 y 60 grados. Los vientos pueden ser un poco ventosos a veces. A última hora de la noche podrían aparecer algunas lluvias ligeras, pero la lluvia más significativa llegará el jueves.

Nuestra próxima tormenta traerá lluvias moderadas y células de rápido movimiento el jueves. Estas células traerán lluvias fuertes localizadas e incluso granizo en algunos lugares.

El momento parece ser tan temprano como las 5 a.m. para que las bandas más fuertes ingresen a San Luis Obispo. La lluvia moderada comienza más cerca del mediodía en Santa Bárbara y a primera hora de la cena en Ventura.

Dicho todo esto, esta tormenta palidecerá en comparación con los sistemas anteriores, pero aún así traerá una cantidad decente de lluvia. Estamos hablando de cerca de una pulgada cerca de Santa Bárbara y media pulgada para otras playas.

El oleaje alto comenzará el jueves por la noche. Se espera más nieve en las montañas del condado de Ventura. Cancele los planes al aire libre hasta el fin de semana!

Aparecerán más chaparrones aislados en las colinas el viernes. Espere algunos problemas menores con tormentas eléctricas de rápido movimiento. Comenzaremos a secarnos por la noche y permaneceremos secos durante el fin de semana.

Hasta ahora, la próxima semana parece ser más cálida y seca. Justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias.