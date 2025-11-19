Líderes Locales Abordan los Desafíos de la Agricultura en California

VENTURA, Calif. - Desde limones hasta aguacates, el gerente de Petty Ranch, Chris Sayer, ha tenido que adaptarse a un panorama agrícola que cambia rápidamente.

De pie frente a un campo de jóvenes árboles de aguacate plantados en abril de 2024, explica que las recientes redadas de ICE a lo largo de la costa están creando nuevos desafíos para las granjas que dependen en gran medida de la mano de obra.

Sayer señala que cada año hay cosecha, poda y replantación, y que la disponibilidad de trabajadores es esencial para mantener las operaciones en marcha.

Líderes locales se reunieron en Ventura para discutir el futuro de la industria agrícola de California mientras cambian las políticas federales, incluidas las represiones migratorias y los aranceles.

La Oficina Agrícola de California afirma que los costos regulatorios han aumentado un 1,400% en menos de dos décadas, lo que añade presión financiera a los agricultores que ya navegan desafíos climáticos y laborales.

Con menos personas ingresando a la fuerza laboral agrícola, organizaciones como Students for Eco Education and Agriculture trabajan para inspirar a una nueva generación a ver la agricultura como parte de la solución a problemas como la equidad social y la crisis climática.