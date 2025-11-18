Noticias de la Costa Central 11-18-25

COSTA CENTRAL, Calif. - NOVIEMBRE BAJO EL AGUA

Este será un noviembre para recordar, con toda la lluvia que hemos tenido desde el jueves.

Agua, lodo y escombros inundaron muchas calles. Durante el fin de semana se registraron numerosos giros fuera de control y choques. Intersecciones en la parte baja de State Street, el Funk Zone y el Waterfront de Santa Bárbara quedaron bajo el agua, dejando vehículos varados.

La tormenta también provocó la caída de varios árboles, algunos bloqueando calles.

NUEVA EXHIBICIÓN EN EL MOXI

Una nueva exhibición llega al museo MOXI en Santa Bárbara. El estado otorgó un millón de dólares al museo infantil para reemplazar su actual exhibición de agua.

Según Noozhawk, la nueva atracción mostrará la cuenca hidrográfica de Santa Bárbara. Los visitantes podrán construir represas, crear remolinos de agua e incluso hacer que “llueva”.

El dinero proviene de la Proposición 4, que otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, zoológicos y museos.



