Skip to Content
Crispin

Martes gélido y húmedo, próxima ronda de lluvia el jueves

By
Published 11:32 am

Un sistema extra enfriado cruza la región el martes, provocando una mañana muy fría y helada. Algunas áreas descendieron a temperaturas cercanas al punto de congelación, así que proteja a sus mascotas, plantas y tuberías! Tenemos una ligera probabilidad de tormentas eléctricas dispersas hoy. Cuando truena, entre a casa!

Las temperaturas máximas subirán a los 50 y 60 grados. Los niveles de nieve bajan significativamente y hay un Aviso de Clima Invernal en vigor para partes de las Montañas del Condado de Ventura hasta las 10 p.m. Por encima de los 7,000 pies, espere encontrar acumulaciones de nieve de 5 a 10 pulgadas y pasos peligrosos. Un Aviso de Oleaje Alto se mantiene hasta las 10 a.m. para el Condado de San Luis Obispo, donde se esperan olas de 7 a 11 pies.

Tendremos un respiro de la lluvia el miércoles. La mayor parte del área experimentará más sol y vientos con brisa. Las máximas subirán a los 60 grados para la mayoría de las playas. Aún muy por debajo del promedio para esta época.

Nuestra próxima ronda de lluvia llega el jueves. Este sistema es mucho más débil y traerá lluvias ligeras para la mayor parte del área. El frente frío se debilita cuando llega a la zona, por lo que algunos microclimas pueden escapar sin precipitaciones.

Mantenemos una ligera probabilidad de lluvia hasta el viernes por la tarde. Las temperaturas estarán por debajo del promedio hasta el viernes. Se espera una pequeña tendencia al calentamiento este fin de semana, aunque gran parte del área seguirá sin alcanzar los 70 grados.

Article Topic Follows: Crispin
#wx2
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.