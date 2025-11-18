Martes gélido y húmedo, próxima ronda de lluvia el jueves

Un sistema extra enfriado cruza la región el martes, provocando una mañana muy fría y helada. Algunas áreas descendieron a temperaturas cercanas al punto de congelación, así que proteja a sus mascotas, plantas y tuberías! Tenemos una ligera probabilidad de tormentas eléctricas dispersas hoy. Cuando truena, entre a casa!

Las temperaturas máximas subirán a los 50 y 60 grados. Los niveles de nieve bajan significativamente y hay un Aviso de Clima Invernal en vigor para partes de las Montañas del Condado de Ventura hasta las 10 p.m. Por encima de los 7,000 pies, espere encontrar acumulaciones de nieve de 5 a 10 pulgadas y pasos peligrosos. Un Aviso de Oleaje Alto se mantiene hasta las 10 a.m. para el Condado de San Luis Obispo, donde se esperan olas de 7 a 11 pies.

Tendremos un respiro de la lluvia el miércoles. La mayor parte del área experimentará más sol y vientos con brisa. Las máximas subirán a los 60 grados para la mayoría de las playas. Aún muy por debajo del promedio para esta época.

Nuestra próxima ronda de lluvia llega el jueves. Este sistema es mucho más débil y traerá lluvias ligeras para la mayor parte del área. El frente frío se debilita cuando llega a la zona, por lo que algunos microclimas pueden escapar sin precipitaciones.

Mantenemos una ligera probabilidad de lluvia hasta el viernes por la tarde. Las temperaturas estarán por debajo del promedio hasta el viernes. Se espera una pequeña tendencia al calentamiento este fin de semana, aunque gran parte del área seguirá sin alcanzar los 70 grados.