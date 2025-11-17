Lluvias fuertes y tornados débiles posibles el lunes, se espera una semana pasada por agua

¡Claro! Aquí tienes la traducción al español:

Las cantidades de lluvia registradas en los últimos 5 días han sido asombrosas, con Santa Bárbara midiendo más de 8 pulgadas. Otra ronda de lluvias intensas y tormentas eléctricas llega a la Costa Central el lunes. Estos aguaceros aumentarán el riesgo de deslizamientos de tierra debido a que el suelo ya está saturado. Se espera que el momento de las tormentas impacte el área justo alrededor de su viaje matutino.

Espere acumulación de agua y charcos a lo largo de las principales carreteras, ya que algunas tasas de precipitación podrían acercarse a media pulgada por hora. Es probable que los totales de lluvia se acumulen a una pulgada en Santa Bárbara y más cerca de media pulgada para el resto del área. Son posibles la caída de árboles y líneas eléctricas ya que el suelo está muy saturado y se producirán fuertes vientos. Un Aviso de Viento está vigente para la mayor parte del interior y partes de las montañas de Santa Ynez hasta el mediodía. Los trombas marinas son una posibilidad debido a la intensa cantidad de rotación.

La lluvia continúa el martes mientras dos sistemas de baja presión bailan alrededor de la zona de cobertura. Se esperan chubascos más ligeros y tormentas eléctricas de rápido movimiento. Tenga precaución al viajar. Es probable que veamos más sol y condiciones templadas por la tarde. Las temperaturas máximas subirán. Los vientos amainan y las condiciones marinas se calman.

Tendremos un respiro de la lluvia el miércoles, pero el tiempo seco es de corta duración. La próxima ronda de aguaceros llega el jueves y el viernes. Esta tormenta parece traer menos impactos y lluvia ligera. Esté atento al pronóstico.