La fuerte lluvia transforma State Street

La lluvia continuó hoy, y durante el fin de semana, State Street parecía más una piscina el sábado por la noche después de la intensa lluvia, lo que dificultó cruzar y dejó a los peatones completamente mojados.

Para el domingo por la tarde, la calle estaba despejada, y locales, turistas y huéspedes de hoteles salieron a ver el cambio.

La gente todavía está hablando de la fuerte lluvia.

Así se veía State Street el sábado por la noche, en el corazón del cierre, parecía más una piscina.

El agua se acumuló en los lugares habituales, haciendo difícil cruzar la calle, y los peatones se mojaron si no tenían la ropa adecuada para la lluvia.

Piet Smit, Turista, "Nos despertamos anoche y nuestra habitación estaba inundada, así que tuvimos que evacuar y llevarnos todo. Ahora tenemos mucha ropa mojada y tuvimos que mudarnos a otra habitación, pero todo está bien, nada que no podamos manejar."

John Newman, Residente de Ventura,"No lo esperarías porque no llueve todo el tiempo, pero puede llover mucho. Como dice la canción 'Nunca llueve en California', en realidad llueve a cántaros, eso es muy cierto."

Magdalena Pérez Vega, "No sé, me gusta cuando llueve, ¿por qué? Es simplemente relajante."

No estaba tan concurrido como de costumbre este domingo, ya que algunas personas decidieron enfrentar la tormenta quedándose en casa.