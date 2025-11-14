Serie de Tormentas Azotará la Costa Central el Viernes y Sábado

Una serie de sistemas de tormentas azotará la Costa Central durante el fin de semana. Actualmente hay un aviso de inundación en efecto hasta las 11 a.m. de la mañana de hoy viernes para porciones de los condados de Santa Bárbara y Ventura.

Preocupa la posibilidad de inundaciones menores en áreas bajas y con drenaje deficiente, así como el aumento de nivel en arroyos pequeños. Las carreteras estarán resbaladizas no solo hoy, sino durante todo el fin de semana.

El primer sistema de tormentas está golpeando actualmente los condados de Santa Bárbara y Ventura.

A medida que el sistema se mueva hacia el sur, comenzarán condiciones frescas y secas para nuestro mediodía y la tarde de hoy viernes. Será un buen respiro, pero mantengan esos paraguas a mano!

Una Vigilancia de Inundaciones Repentinas está en efecto hasta las 10 p.m. del sábado para una gran parte de Santa Bárbara y todo el Condado de Ventura.

Existe la posibilidad de tormentas eléctricas en las áreas de terreno más elevado y las zonas de cicatrices de incendios son motivo de preocupación debido a la cantidad de lluvia.

Tenga en cuenta que también sigue en efecto un aviso de oleaje alto para las playas de San Luis Obispo y Ventura, con olas de hasta 10-15 pies y peligrosas corrientes de resaca.

En términos de cantidades totales de lluvia, desde el jueves hasta el lunes, los modelos muestran 3-6 pulgadas de lluvia dependiendo de su microclima.

Asegúrese de planificar en consecuencia, prepárese de más y manténgase actualizado con nuestro pronóstico del tiempo de Primera Alerta.