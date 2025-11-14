Nuevas Directrices Migratorias Generan Preocupación: El Estado de Salud como Factor Determinante para Obtener una Visa

Una medida reciente en la política migratoria de Estados Unidos podría impactar directamente a miles de personas que viven fuera del país o buscan renovar su visa. Según las nuevas instrucciones del Departamento de Estado a sus embajadas y consulados, el estado de salud de un solicitante será evaluado de manera exhaustiva para confirmar que no se convertirá en una "carga pública" al depender de ayudas gubernamentales una vez en EE. UU.

Las personas extranjeras que padezcan ciertas condiciones de salud podrían ser descalificadas para obtener o renovar su visa. Entre estas condiciones se encuentran:

Enfermedades crónicas

Obesidad

Presión arterial alta

Enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas

Depresión

Ansiedad

Otras condiciones de salud mental.

El oficial de migración debe evaluar cinco factores clave para tomar una decisión sobre la emisión de una visa, edad, educación, salud, estado familiar e ingresos financieros.

El abogado de migración Antonio Ramos explicó la diferencia de este nuevo enfoque.

ANTONIO RAMOS / ABOGADO DE MIGRACIÓN, “Siempre ha existido una política en las embajadas de que si una persona representa una carga pública, no se le otorga la visa. La diferencia que está pasando con este nuevo memorando es que las personas ahora por obesidad y diabetes pueden ser negadas. No significa que se los van a negar, pero es un indicativo negativo de que se la pueden negar.”

La noticia ha generado un debate sobre la posible discriminación. Marisol Meléndez, residente de Kissimmee, compartió su indignación.

MARISOL MELÉNDEZ / RESIDENTE DE KISSIMMEE, “Está muy mal, soy ciudadana, soy diabética y con sobrepeso. Me parece que es discriminatorio no querer aceptar a una persona que tenga condiciones físicas como esa. Yo tengo que pagarme mi condición física.”

Sin embargo, otra residente de Kissimmee mostró una postura diferente:

RESIDENTE DE KISSIMMEE, “Deben ser tratados en sus países, no venir a coger el tratamiento en Estados Unidos, porque ellos no son residentes ni ciudadanos de este país.”

El abogado Ramos también ofreció una perspectiva sobre cómo los solicitantes pueden mitigar el riesgo de rechazo. La clave sigue siendo demostrar que no se será una carga económica.

ANTONIO RAMOS / ABOGADO DE MIGRACIÓN, “En estos momentos es mucho más difícil obtener las visas... Es probable que las condiciones nuevas como diabetes y obesidad deben ser enfrentadas al momento de solicitar la visa para que no represente una carga pública. Personas que tengan un seguro internacional y tengan diabetes no creo que tengan un problema pidiendo sus visas o personas que regularmente han tenido consultas médicas en Estados Unidos probablemente sí les van a seguir aprobando sus visas.”