Noticias de la Costa Central 11-14-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Campaña Urgente de Abrigo en Santa Bárbara

Se está llevando a cabo una campaña urgente para asegurar que las personas necesitadas reciban abrigo para el invierno. Este es otro ejemplo de lo que está bien en nuestra comunidad.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara está recolectando sacos de dormir, guantes, chaquetas, zapatos, bufandas y mochilas, todos nuevos o poco usados.

Todo esto será distribuido el 12 de diciembre frente a las oficinas del Defensor Público en Santa Bárbara y Santa María.

Alerta por Lluvias y Fútbol en San Luis Obispo

La Oficina de Emergencias (OEM) en el Condado de San Luis Obispo va a vigilar dos zonas este fin de semana: Cambria y las áreas de los incendios Gifford y Madre. Se esperan lluvias fuertes que pueden causar inundaciones.

Además, hay dos partidos grandes de fútbol americano esta noche en Arroyo Grande y Templeton.

Los partidos siguen en pie, pero solo se detendrán si hay rayos (tormenta eléctrica).