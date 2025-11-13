Ashlee Buzzard se declara no culpable tras intensa atención por desaparición de su hija

Ashlee Buzzard compareció en corte el miércoles, pledeando no culpable a un cargo felón de prisión ilegal, tras ser objeto de intensa atención por su hija desaparecida, Melodee.

Lilly Denes, abuela paterna de Melodee, "Si la viera en la calle, para ser honesta, nunca la reconocería. Se veía tan diferente. Perdió mucho peso y no tenía cabello."

Los investigadores se centran en el viaje de tres días que Ashlee realizó con Melodee del 7 al 10 de octubre, que influyó en el cargo de prisión ilegal.

Tyler Brewer, quien conoce a Ashlee desde 2014, ofreció su ayuda tras enterarse de la desaparición de Melodee. En noviembre, Ashlee lo invitó a su casa y él informó a la policía sobre cualquier situación preocupante.

El 6 de noviembre, durante una conversación sobre el viaje, la actitud de Ashlee cambió al mencionar un lugar específico, preguntando repetidamente, "¿Cómo sabes que la dejé allí?"

Según Brewer, Ashlee trató de impedir que se fuera y cerró la puerta. Finalmente lo dejó salir, y él contactó a la policía.

Lilly Denes, "¿Dónde está mi nieta? No me importa por qué está aquí… estoy aquí por mi nieta. ¿Qué va a pasar?"

En la comparecencia del miércoles, el juez liberó a Ashlee bajo supervisión GPS, con pre-juicio esta semana y audiencia programada el próximo miércoles en Lompoc.