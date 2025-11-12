Retrasos Aéreos Disminuyen, Pero Persisten Efectos del Cierre de Gobierno en EE.UU

DALLAS, Texas. - En este aeropuerto y en Dallas Love Field, los retrasos disminuyeron considerablemente respecto a días pasados. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que se trata de una tendencia nacional.

Hablamos con un piloto que explicó las repercusiones que estos retrasos implican para las tripulaciones de vuelo.

El capitán José Suárez, piloto y vocero del sindicato de pilotos aviadores de México (ASPA), dijo que el cierre del gobierno en Estados Unidos ha provocado retrasos en vuelos desde ese país hacia México.

“Cuando se cancela un vuelo o una serie de vuelos, generalmente las repercusiones son en cadena”, explicó Suárez.

El piloto añadió que, además de la incomodidad para los pasajeros, las demoras representan más trabajo para los equipos de aviación, pues deben anticipar mayor consumo de combustible al permanecer más tiempo en tierra, lo que también genera más emisiones.

“Estamos en constante comunicación con los controladores aéreos, desde que salimos de la puerta hasta que llegamos al destino. Si hay pocos controladores, todo se complica, sobre todo en aeropuertos grandes como DFW”, dijo.

Por su parte, el secretario Sean Duffy afirmó que más controladores aéreos están regresando a sus labores gracias a los avances en la reapertura del gobierno. Informó que el 75% de los pagos pendientes se realizarán en las primeras horas tras la reapertura, y apoyó el bono propuesto por el presidente Trump para quienes trabajaron sin recibir pago durante los 42 días del cierre.

Este martes, varios pasajeros en DFW dijeron que sus vuelos no presentaron retrasos mayores, y aunque reconocen que puede ser molesto, también expresaron comprensión hacia los trabajadores afectados.

“En cierta forma ellos no tienen la culpa, porque no se les está pagando. Muchos están haciendo un esfuerzo por trabajar y brindar el servicio que la gente merece”, comentó el viajero Gabriel Rodríguez.

Hasta esta noche, se registran 214 retrasos y 62 cancelaciones en DFW, y 37 retrasos y 22 cancelaciones en Dallas Love Field. El secretario de Transporte advirtió que, si el cierre del gobierno se prolonga, algunas aerolíneas podrían suspender por completo sus operaciones.