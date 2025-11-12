Regresa el concurso de decoración navideña en Old Town Goleta

GOLETA, Calif. - El concurso de decoración de ventanas del desfile navideño de Old Town Goleta regresa por su tercer año consecutivo, invitando a los negocios locales a unirse al espíritu festivo.

Los comercios ubicados en Hollister Avenue, desde Orange hasta Kinman Avenue, están invitados a decorar sus vitrinas para ayudar a crear una ruta alegre y colorida durante el desfile navideño.

El año pasado, casi 20 negocios participaron, mostrando creatividad y entusiasmo. Aquí se recordaron algunos de los ganadores de la edición pasada.

Las vitrinas decoradas serán evaluadas durante el desfile, y los ganadores se anunciarán la semana siguiente.

Las categorías incluyen, tema más creativo, exhibición más festiva y premio del público.