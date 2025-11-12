Skip to Content
Crispin

Regresa el concurso de decoración navideña en Old Town Goleta

By
Published 12:31 pm

GOLETA, Calif. - El concurso de decoración de ventanas del desfile navideño de Old Town Goleta regresa por su tercer año consecutivo, invitando a los negocios locales a unirse al espíritu festivo.

Los comercios ubicados en Hollister Avenue, desde Orange hasta Kinman Avenue, están invitados a decorar sus vitrinas para ayudar a crear una ruta alegre y colorida durante el desfile navideño.

El año pasado, casi 20 negocios participaron, mostrando creatividad y entusiasmo. Aquí se recordaron algunos de los ganadores de la edición pasada.

Las vitrinas decoradas serán evaluadas durante el desfile, y los ganadores se anunciarán la semana siguiente.

Las categorías incluyen, tema más creativo, exhibición más festiva y premio del público.

Article Topic Follows: Crispin
#kicker
Telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.