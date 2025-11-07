Vientos de Santa Ana y temperaturas cálidas este fin de semana; seguimiento de lluvia la próxima semana

Las temperaturas se dispararán este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, a medida que la alta presión y los vientos de Santa Ana se combinen, añadiendo 3 a 5 grados de calor extra.

Esperen máximas en los 70s y 80s en la costa y en los 90s tierra adentro, ¡pudiendo romper récords diarios el domingo!

El calor sofocante y ventoso se mantendrá hasta el lunes, con posibles Alertas de Calor en el interior.

flujo de viento terrestre dominará hasta el martes, pero luego el clima dará un giro drástico a mitad de semana: las temperaturas caerán en picada 10 a 15 grados y finalmente llegará la lluvia.