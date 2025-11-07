Skip to Content
Noticias de la Costa Central 11-07-25

COSTA CENTRAL, Calif. - AVES MARINAS CUBIERTAS DE PETRÓLEO EN LAS COSTAS
Decenas de aves marinas cubiertas de petróleo han aparecido en las costas de Santa Bárbara y Ventura.


La Santa Barbara Wildlife Care Network y International Bird Rescue trabajan juntas para rescatarlas y rehabilitarlas.


Cerca de 100 aves están siendo atendidas.


Aún se desconoce la causa de la mancha de petróleo.


Si ves un ave herida, contacta a Santa Barbara Wildlife Care Network o International Bird Rescue.

DE MOTEL VACÍO A VIVIENDAS PARA PERSONAS SIN HOGAR
Santa Bárbara está convirtiendo un motel vacío en viviendas para ayudar a personas a salir de la calle.


Dentro, 32 estudios pronto albergarán a personas que no tenían un lugar donde vivir.


Cada apartamento incluirá servicios de apoyo para ayudar a los residentes a reconstruir sus vidas.


La construcción ya está en marcha y se espera que los residentes se muden el próximo año.

Telemundo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

