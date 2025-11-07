Noticias de la Costa Central 11-07-25

COSTA CENTRAL, Calif. - AVES MARINAS CUBIERTAS DE PETRÓLEO EN LAS COSTAS

Decenas de aves marinas cubiertas de petróleo han aparecido en las costas de Santa Bárbara y Ventura.



La Santa Barbara Wildlife Care Network y International Bird Rescue trabajan juntas para rescatarlas y rehabilitarlas.



Cerca de 100 aves están siendo atendidas.



Aún se desconoce la causa de la mancha de petróleo.



Si ves un ave herida, contacta a Santa Barbara Wildlife Care Network o International Bird Rescue.

DE MOTEL VACÍO A VIVIENDAS PARA PERSONAS SIN HOGAR

Santa Bárbara está convirtiendo un motel vacío en viviendas para ayudar a personas a salir de la calle.



Dentro, 32 estudios pronto albergarán a personas que no tenían un lugar donde vivir.



Cada apartamento incluirá servicios de apoyo para ayudar a los residentes a reconstruir sus vidas.



La construcción ya está en marcha y se espera que los residentes se muden el próximo año.