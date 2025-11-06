Cierre de gobierno agrava crisis en los aeropuertos del pais

WASHINGTON D.C. — El cierre del gobierno federal, que ya supera 36 días sin una fecha de fin, está causando serios problemas en los aeropuertos de Estados Unidos.

Las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte anunciaron nuevas medidas para evitar un caos aéreo.

Ya había escasez de controladores aéreos, pero ahora la situación empeora: muchos llevan más de un mes sin recibir salario.

En el aeropuerto La Guardia, nuestro corresponsal Alfredo Acosta habló con pasajeros y un piloto que expresaron su frustración.

“Esto está afectando a todas las personas y la seguridad,” dijo uno de los viajeros.

Con 2,000 controladores menos de lo necesario, la FAA reducirá un 10% la programación de vuelos en 40 aeropuertos del país, para disminuir la presión sobre el personal.

El piloto comercial Eric Rodríguez calificó la situación como “una hipocresía”.

“Nos llaman trabajadores esenciales, pero no nos pagan,” afirmó.

Otros expertos aseguran que las medidas son solo un “parche temporal”.

“Es como ponerle una curita a una herida que está sangrando,” comentó un controlador.

Mientras tanto, se ofrecen bonos del 20% a quienes estén cerca del retiro para que sigan trabajando.

Los pasajeros también mostraron su preocupación, “Ellos trabajan y merecen su dinero,” dijo Carlos Ojeda.

El gobierno anunciará qué aeropuertos reducirán vuelos en los próximos días. Pero con la llegada de Thanksgiving y Navidad, muchos temen grandes retrasos y cancelaciones.

"Es una situación bien difícil para todos, y ahora con las fiestas, mucho más,” expresó la pasajera Lina Lozada.