Spirit Halloween se transforma en Spirit Christmas para la temporada festiva

Halloween ya quedó atrás, y ahora llega el espíritu navideño. Spencer Gifts, la compañía dueña de Spirit Halloween, anunció la apertura de 30 tiendas Spirit Christmas en 12 estados de Estados Unidos.

Los clientes podrán disfrutar de decoraciones navideñas, pequeños obsequios y la oportunidad de tomarse una foto con Santa Claus. Algunas de estas tiendas estarán ubicadas en los mismos espacios donde operaron las tiendas de Halloween, mientras que otras serán nuevas sucursales.

Las tiendas permanecerán abiertas hasta finales de año, trayendo la magia de la Navidad a los antiguos espacios del miedo.

