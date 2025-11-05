Noticias de la Costa Central 11-05-25

COSTA CENTRAL, Calif. - ATAQUE CON CUCHILLO EN PORT HUENEME DEJA DOS VÍCTIMAS Y UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Las autoridades de Port Hueneme investigan un ataque con arma blanca ocurrido el 1 de noviembre en el bloque 1100 de North 6th Place.

Minutos después del primer reporte, la policía recibió otra llamada alertando sobre una segunda víctima apuñalada cerca del lugar.

Según la policía, los atacantes fueron descritos como un joven y una joven de origen hispano. La investigación continúa mientras las autoridades buscan a los responsables.

CAMPAÑA DE PAVOS EN SAN LUIS OBISPO AYUDA A FAMILIAS NECESITADAS

La campaña anual de recolección de pavos ya comenzó, beneficiando a familias que reciben apoyo del Banco de Alimentos de San Luis Obispo.

La organización sin fines de lucro distribuye alimentos a través de agencias asociadas y recientemente inauguró una nueva despensa en su sede, abastecida con carnes, frutas y verduras frescas para ofrecer alimentos nutritivos a la comunidad local.