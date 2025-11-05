Lluvia ligera el miércoles, con vigilancia por inundaciones costeras y mareas reales

Un río atmosférico se desplaza por el norte de California el martes, trayendo lluvias intensas, vientos y tiempo fresco. Este sistema hará la transición a un frente frío y traerá lluvia ligera a la Costa Central después del almuerzo.

Aparecerán chubascos dispersos en el condado de San Luis Obispo y se moverán lentamente hacia el norte.

Los modelos indican que la mayor parte de la lluvia se mantendrá al norte de Gaviota, sin embargo, podría aparecer una o dos células conectivas repentinas .

El impacto de la lluvia será mínimo, pero los vientos y el oleaje serán intensos. Algunas de las olas más grandes de 2025 llegarán con esta tormenta.

Las mareas reales traerán olas que pueden volcar embarcaciones y olas traicioneras. Una Alerta de Oleaje Alto entra en vigor al mediodía y dura hasta las 9 p.m. del sábado.

Los datos muestran olas de 9 a 12 pies, series de olas locales cercanas a los 18 pies, y peligrosas corrientes de resaca.

Se emitirá un Aviso de Peligro en la Playa al mediodía para las playas del condado de Santa Bárbara hasta el viernes por la tarde. Se esperan olas que podrían acercarse a los 6 pies, mareas anormalmente altas y oleaje elevado.

Es probable que haya inundaciones costeras en las playas con orientación oeste el jueves y el viernes. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un Aviso de Inundación Costera a las 4 a.m. que dura hasta las 2 p.m. del viernes.

Manténgase alejado de las playas y malecones durante este tiempo; incluso los nadadores más experimentados corren riesgo por las olas peligrosas y las corrientes de resaca. Los navegantes deben tomar precauciones y evitar salir, estas olas son difíciles de navegar y pueden volcar embarcaciones pequeñas.

El jueves será seco y más cálido. Se restablecerá la alta presión y traerá sol y temperaturas agradables. Los vientos serán ventosos y se esperan "sundowners". Puede que sea necesario emitir Avisos de Viento .