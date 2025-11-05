Gregg Hart celebra la victoria mientras surgen criticas por su costo

SANTA BARBARA COUNTY, Calif. - El asambleísta estatal Gregg Hart y la senadora Monique Limón coauspiciaron la Propuesta 50, una medida que busca autorizar cambios temporales en los mapas congresionales en respuesta a la redistribución partidista en Texas, solicitada por el presidente a principios de este año.

Hart explicó que la comisión de redistribución retomará su trabajo tras el próximo censo en 2030, de modo que las líneas de 2032 se dibujen con nuevos datos, pausando el uso de las actuales para las elecciones de 2026, 2028 y 2030.

Tras el cierre de las urnas, Hart se mostró optimista por la victoria proyectada, “Estoy encantado de que los votantes de California entendieran claramente este tema. Esta fue una oportunidad para enviar un mensaje al país y al mundo de que queremos detener a Donald Trump de arruinar nuestra democracia.”

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. El exgobernador Arnold Schwarzenegger calificó la elección especial como un gasto excesivo, con un costo estimado de más de 200 millones de dólares, mientras que sectores conservadores denunciaron que se trata de una toma de poder que podría dañar la representación justa en el estado.