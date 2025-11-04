Votantes de última hora participan en la elección especial en California

SANTA BARBARA, Calif. - La elección especial de California, para decidir sobre la Proposición 50 y la redistribución de distritos, comenzó de manera tranquila en el Condado de Santa Bárbara, pero ahora está ganando impulso.

Melinda Brown, votante, dijo, “Es una elección especial, no es común, es un año sin elecciones regulares. Aun así, creo que habrá una buena participación.”

Ángel García, votante, agregó, “Considerando lo que está pasando ahora... nada es normal en este momento. Esto es fantástico. Estoy haciendo todo lo que puedo.”

Todos los sobres serán revisados para asegurarse de que la firma coincida con la registrada del votante y solo entonces serán aprobados para el conteo.

Thorn Robertson, votante, comentó, “Es la primera vez que uso una caja de entrega. Generalmente prefiero ir al centro de votación y agradecer a los voluntarios por lo que hacen.”

Elissa Ross, votante, señaló, “Estas elecciones intermedias van a ser clave, una visión hacia la próxima elección.”

Aunque es una votación estatal, si el resultado es cerrado, estos votantes no quieren quedarse al margen.

Stella Ybarra, votante, dijo, "Creo firmemente que todos deben involucrarse, tomarse el tiempo y votar. Muchas personas piensan ‘mi voto no cuenta, soy solo una persona’. ¡No! Cada voto cuenta.”

Un votante incluso se sintió inspirado al depositar su boleta y comparó la acción con el aterrizaje en la luna.

Ralph Gourley, votante, expresó, “Es simplemente el día para hacerlo. Es un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad.”

Los centros de votación permanecerán abiertos durante 13 horas el día de las elecciones.