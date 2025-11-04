Noticias de la Costa Central 11-04-25

COSTA CENTRAL, Calif. - CONDUCTOR SE DECLARA CULPABLE EN CASO DE ATROPELLO MORTAL EN SANTA BÁRBARA

El conductor involucrado en un atropello mortal el año pasado en Santa Bárbara se presentó en la corte con una declaración y no irá a juicio.

Brock Hoffman se declaró sin oponerse (no contest) este lunes por la mañana en la Corte Superior de Santa Bárbara.

Esa declaración es equivalente a una de culpabilidad.

En una audiencia anterior, se había declarado inocente.

La sentencia está programada para el 16 de diciembre, y podría enfrentar cuatro años de prisión.

SANTA MARÍA CELEBRA SU FLOTA DE AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS

Santa María celebra un hito histórico con su sistema de autobuses.

La ciudad anunció que Santa Maria Regional Transit, conocido como SMART,

ha convertido toda su flota a vehículos 100% eléctricos.

SMART cree que es el segundo sistema de transporte público del país en lograr una conversión total a autobuses eléctricos.