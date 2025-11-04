Martes fresco, con seguimiento a las probabilidades de lluvia e inundaciones costeras a mediados de semana

El martes por la mañana, una densa capa de nubes cubre las playas con un despeje lento o mínimo, dejando temperaturas suaves y vientos ligeros, perfecto para un paseo.

Sin embargo, el patrón cambia drásticamente el miércoles por la tarde con la llegada de un frente frío que trae nubes desorganizadas y fuertes vientos, además de chubascos dispersos que afectarán más a las comunidades del norte y Santa Bárbara, mientras que las áreas al sur probablemente se mantendrán secas.

Lo más impactante serán las olas, que aumentarán considerablemente, provocando posibles inundaciones costeras, con una Advertencia de Oleaje Alto vigente desde la tarde del miércoles hasta el viernes (con olas de 12 a 16 pies) y una Advertencia de Inundación Costera activa desde el jueves por la mañana hasta el viernes por la tarde, aunque nos secaremos el jueves y viernes, la estela del frente mantendrá vientos fuertes que requieren guardar las decoraciones exteriores, siendo posibles los Avisos de Viento y los vientos "sundowners", con otra oportunidad de lluvia que asoma el domingo y la próxima semana.