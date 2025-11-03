Rastreamos nubes y olas el lunes; las probabilidades de lluvia aumentan a mitad de semana

Las nubes marinas cubren todas las playas a primera hora del lunes por la mañana. Surgen problemas de visibilidad en algunas áreas, abríguese y use las luces bajas al viajar. Los cielos se despejarán lentamente y las temperaturas se enfriarán respecto al fin de semana. Espere máximas entre los 60 y los 70 grados, con vientos de la tarde algo fuertes.

El fuerte oleaje se mantiene hasta la madrugada del martes. Se esperan olas cercanas a los 10-16 pies. Son lo suficientemente altas como para volcar embarcaciones pequeñas! Tenga precaución.

Más nubes marinas y un clima templado aparecen en el pronóstico del martes. Se espera un lento despeje y temperaturas que se repiten.

Los vientos serán fuertes durante la noche y pueden ocurrir algunos vientos 'sundowner' de baja intensidad. Salga y disfrute.

El patrón meteorológico real cambia a medida que avanzamos hacia el miércoles. El gran sistema en el norte finalmente se moverá lo suficientemente al sur como para aumentar las probabilidades de lluvia.

San Luis Obispo y Santa Bárbara estarán en la vanguardia de este sistema. Las comunidades del norte tienen un 50% de probabilidad de lluvia, mientras que Santa Bárbara se mantiene en un 30%. Ventura y Los Ángeles se librarán del clima húmedo.

Todas las cantidades de lluvia parecen estar por debajo de un cuarto de pulgada y los impactos son mínimos. Los vientos alcanzarán el nivel de aviso, especialmente los días posteriores al paso del frente frío. Espere vientos fuertes hasta el viernes.

El fin de semana parece ser fresco y las probabilidades de lluvia aparecen de nuevo. Más detalles por venir.