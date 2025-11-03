Skip to Content
Crispin

Noticias de la Costa Central 11-03-25

By
Published 11:44 am

COSTA CENTRAL, Calif. - AGRICULTORES AYUDAN A FAMILIAS EN EL ÁREA DE LA BAHÍA

Agricultores del Área de la Bahía se unen para asegurar que las familias tengan suficiente comida.


El Instituto Agrícola de Marin, que opera nueve mercados locales, creó un fondo de emergencia para ofrecer productos gratuitos a más de 1,200 hogares.


Además, los supervisores del condado de Marin votarán la próxima semana $800,000 en fondos para apoyar a los bancos de alimentos.


En Contra Costa, los líderes del condado podrían destinar $20 millones en tarjetas de débito para ayudar a 100,000 familias SNAP a comprar comida.

AYUDA DESDE SANTA BÁRBARA HACIA JAMAICA TRAS EL HURACÁN MELISSA

Direct Relief está enviando ayuda que salva vidas desde Santa Bárbara hacia Jamaica.


Los equipos preparan un avión de carga con medicamentos para enfermedades crónicas y suministros de emergencia.


Los envíos van dirigidos al Ministerio de Salud de Jamaica para apoyar la recuperación tras el huracán Melissa.


Muchas comunidades siguen sin electricidad, agua potable ni acceso a hospitales.

Telemundo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

