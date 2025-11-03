Los Nuevos Aumentos en Seguros Médicos Golpean a los Californianos

CALIFORNIA - Es compras en línea… pero de atención médica. La directora ejecutiva de Covered California, Jessica Altman, nos muestra una especie de recorrido virtual para comparar planes de salud.

Ingresa los datos de una pareja de unos treinta y tantos años que gana 50 mil dólares al año… y lo que encuentra son aumentos de precios que ya vienen en camino.

Las cifras muestran que este año esa pareja podría elegir entre estos planes 33 dólares al mes por un HMO de Western Health, 166 dólares por un HMO de Kaiser y 181 dólares por un HMO de Blue Shield.

Pero el próximo año, esos mismos planes subirán a 278, 330 y 392 dólares al mes, respectivamente.

Michael Lee Chang, beneficiario de Covered California y estudiante en Sacramento State, se está preparando para el aumento de los costos médicos.

Comparte un plan con su madre, y su costo subirá 400 dólares al mes. “Tal vez tenga que pensar en comer una comida menos al día… estamos hablando de recortes drásticos en mi vida”, dice.

Los aumentos en los precios de los seguros de salud son parte de la batalla que mantiene paralizado al gobierno federal.

Si el Congreso no actúa, los subsidios fiscales implementados durante la pandemia que ayudan a pagar Covered California terminarán.

Ahora que comienza el proceso de inscripción y que las opciones en línea ya están disponibles, muchos consumidores podrían sorprenderse con los nuevos costos.

No hay manera de ocultar los precios más altos que vienen para la atención médica.