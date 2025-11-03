Día de los Muertos une a comunidades en el sur de California

OXNARD, California. - Las comunidades del sur de California celebraron Día de los Muertos este fin de semana.

Las familias asistieron al Cementerio Santa Clara en Oxnard y al Cementerio de la Misión de San Fernando en Mission Hills el sábado.

Las celebraciones incluyeron misa, bendición de los altares, música y coloridas actuaciones folclóricas.

El día terminó con manualidades, presentaciones culturales y un fuerte sentido de espíritu comunitario.