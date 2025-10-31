Skip to Content
Viernes más fresco, fin de semana más cálido

Published 11:17 am

Las temperaturas descenderán el viernes hasta los bajos 70 grados, con el regreso de las nubes matutinas a la costa.

La noche de Halloween comenzará en los 60 y bajará a los 50 al final de la noche, con vientos en calma durante todo el día.

La alta presión nos calentará durante el fin de semana, creando cielos soleados y temperaturas a mediados de los 70.

Las temperaturas suaves regresarán a principios de la próxima semana y nuestro patrón de nubes matutinas continuará. A mediados de semana, una cobertura nubosa más fuerte llegará desde el norte con una probabilidad de lluvia ligera, de aproximadamente un cuarto de pulgada o menos, posible para los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Se espera fuerte oleaje (marea alta) desde la costa de Lompoc hasta Morro Bay hasta las 12 a.m.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

