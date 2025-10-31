SBCC Ofrece Nueva Evaluación para Estudiantes con TDAH

SANTA BARBARA, Calif. - “Hay muchas personas que han luchado en silencio, de manera invisible, y realmente se convierte en un problema de alto riesgo cuando llegan a la universidad.”

Santa Barbara City College ha adoptado una evaluación diagnóstica de Mentavi Health que determina si un estudiante tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH.

Jana Garnett, directora de Servicios y Programas para Estudiantes con Discapacidades en SBCC, dice que el TDAH genera desafíos significativos en el aprendizaje.

Jana Garnett nos dijo,“Tal vez el estudiante se distrae mucho con alguien mascando chicle a su lado, o con el tic-tac del reloj o el ventilador encendido.”

Garnett señala que contar con adaptaciones en el aula puede cambiar la trayectoria de la vida de un estudiante.

“Tener adaptaciones que aborden esas limitaciones, como tiempo extra en exámenes, apoyo en la toma de apuntes, acceso a audiolibros o tutorías adicionales, puede marcar una diferencia significativa," dijo Jana Garnett.

La prueba incluye preguntas sobre etapas críticas en el desarrollo del estudiante, especialmente en la infancia. Dura aproximadamente 90 minutos y se puede acceder en línea.

Cory Hart de Mentavi Health explica que usar la telemedicina ayuda a abordar la escasez generalizada de proveedores de salud mental.

Cory Hart nos dijo, “Hay escasez de clínicos a nivel de maestría y de doctores en psicología, psiquiatras en todo el país. Lo mejor que podemos hacer como salud mental es ayudar a que esos clínicos sean más eficientes y productivos.”

La prueba tiene un costo de $189 dólares y es revisada por un clínico a nivel Ph.D., quien emite un diagnóstico dentro de 2 a 5 días.