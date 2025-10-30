Olas altas el jueves, fin de semana de Halloween fresco

La mañana del jueves será ligeramente más cálida debido a la prevalencia de vientos ligeros de tierra.

Se espera una mínima interferencia de nubes marinas. Comenzamos a calentarnos lentamente hoy, pero las temperaturas bajan de 5 a 8 grados con respecto a los días anteriores.

La alta presión se ha debilitado, dando paso a un flujo de aire más fuerte desde el mar. La brisa marina mantendrá las áreas de playa. Las áreas del interior alcanzarán

A las 3 p.m de esta tarde, entra en vigor una Advertencia de Oleaje Fuerte para las playas del condado de San Luis Obispo. Se esperan corrientes de resaca peligrosas.