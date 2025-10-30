Fuerza federal irrumpe en Oxnard en operativo de inmigracion

OXNARD, Calif. - Agentes federales irrumpieron en Oxnard el miércoles, ejecutando una orden de registro contra un hombre acusado de haber lesionado a oficiales durante una redada de inmigración en julio.

Se informó que los agentes buscaban a Isai Carillo y Virginia Reyes, pero terminaron deteniendo a cuatro personas más en una residencia que albergaba a dos familias.

El arresto atrajo a una gran multitud de manifestantes el miércoles. Esto comenzó justo antes de las 6 a.m. en la calle North "A" después de que miembros de la comunidad alertaran a VC Defensa y 805 UndocuFund. Han estado dentro de la casa.

Han roto ventanas y derribado todas las puertas, cada una con un hueco. Había personas mayores y niños pequeños en la casa. Docenas de voluntarios y miembros de la comunidad exigieron ver una orden, lo que provocó tensiones con los agentes federales.

Había personas mayores y niños pequeños, y manos esposadas en el suelo durante muchas horas. Cuando llegaron, había unos 30 agentes, tal vez 15 vehículos, y luego otros 10 vehículos y 20 agentes más, según la estimación de los voluntarios.

El inquilino informó que su casa estaba rodeada por Homeland Security. Isai Carillo fue arrestado el miércoles, Virginia Reyes es fugitiva, ambos acusados de lesionar a oficiales en la redada de julio en Camarillo.

LEO Martinez agradeció a 150 voluntarios y miembros de la comunidad. Cuando los agentes de ICE se fueron, lanzaron gas lacrimógeno y granadas de humo, algo a lo que, desafortunadamente, ya están acostumbrados desde la redada en Glass House.

Es extremadamente peligroso, dicen los voluntarios; los agentes entran armados de cabeza a pies como si fueran a una zona de guerra, mientras que ellos solo cuentan con megáfonos, pancartas y el poder de la gente.

La policía de Oxnard dice que fueron advertidos sobre la presencia de Homeland Security con anticipación y no tienen conocimiento de ningún arresto de manifestantes.