Diversión y tradiciones llenan de vida el Halloween en Atascadero

ATASCADERO, Calif. - Mucha diversión y sustos de Halloween esperan a las familias en Atascadero.

Todos están invitados a participar en el recorrido de dulces en el centro este Halloween, de 5 a 8 de la tarde.

Habrá diferentes actividades a lo largo de Entrada Avenue, desde un concurso de disfraces en Gatherings Thrift, hasta un DJ y disfraces en Poisoned Apple.

El sábado, celebra el Día de los Muertos en el Zoológico de la Costa Central.

Habrá manualidades temáticas, exhibiciones culturales y la participación de invitados especiales que compartirán la vibrante historia de esta festividad sagrada.

Otras actividades para disfrutar incluyen “The Haunt” en el centro de la ciudad y el espectáculo “Halloween Spooktacular Lights and Sights” en la avenida Cortez.