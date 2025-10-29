Noticias de la Costa Central 10-29-25

COSTA CENTRAL, Calif. - DÍA DE LOS MUERTOS EN SANTA BÁRBARA

No habrá festival cultural en la calle alrededor del Museo de Arte Contemporáneo de Santa Bárbara para el Día de los Muertos este año.

El evento, también conocido como calenda, se habría llevado a cabo el sábado 1 de noviembre, pero ha sido pospuesto.

El museo citó preocupaciones sobre inmigración y seguridad pública como razones para la decisión.

En años anteriores, la calenda había tenido gran asistencia, con participantes y público vistiendo disfraces e interactuando en la conmemoración del Día de los Muertos.

NUEVO CENTRO DE DESPACHO EN SAN LUIS OBISPO

Este lunes, el Condado de San Luis Obispo abrió su nuevo centro de despacho en Templeton, cerca de la autopista 101.

La instalación de 20,000 pies cuadrados y dos pisos alberga los servicios de despacho del Sheriff y del Departamento de Bomberos, por primera vez bajo un mismo techo.

El centro de comunicaciones costó 40 millones de dólares y tomó dos años en construirse.

El despacho de bomberos ya está completamente operativo, mientras que la oficina del Sheriff abrirá su centro al otro lado del pasillo en noviembre.

El condado asegura que esto agilizará la comunicación y las operaciones, permitiendo respuestas más rápidas y eficientes durante emergencias.