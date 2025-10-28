Seguimiento de advertencias de bandera roja y vientos de Santa Ana

Un fuerte sistema de alta presión desciende por la costa de California esta semana, trayendo consigo calor sofocante y preocupaciones por incendios. Los vientos de Santa Ana se intensifican hoy y traen condiciones secas.

La Primera Advertencia de Bandera Roja de la temporada comienza a las 6 a.m. para la zona interior del Condado de Ventura. Este es un período de tiempo bastante temprano para emitir esta advertencia, y el criterio para una Advertencia de Bandera Roja no debe tomarse a la ligera, así que por favor practique la seguridad contra incendios hoy.

El Aviso de Calor comienza a las 10 a.m. con temperaturas que se esperan cerca de los 34 grados Celsius. Múltiples Avisos de Viento están en efecto para las comunidades del norte y del sur, aunque los vientos en Santa Bárbara serán mínimos.

Las temperaturas se dispararán a los veintitantos, treinta y hasta los 30 grados Celsius hoy, con la mayoría de las áreas 15 grados por encima del promedio o más, y algunos lugares podrían romper récords diarios.

Las mínimas nocturnas, sin embargo, bajarán a los 4 y 10 grados Celsius, y se esperan mínimas nubes marinas.

El miércoles será otro día excepcionalmente caluroso. La temperatura solo variará un grado o menos con respecto al martes.

Los vientos serán más fuertes en los condados de Ventura y Los Ángeles, y es crucial mantenerse atento a los avisos y advertencias ya que podrían extenderse.

El criterio de Bandera Roja se mantiene durante las horas de la noche. Los valores de humedad caen a un solo dígito, y los vientos serán una molestia, rondando los 32-48 km/h.