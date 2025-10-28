Noticias de la Costa Central 10-28-25

COSTA CENTRAL, Calif. - ELECCIONES EN CALIFORNIA

El tiempo corre para enviar tu boleta de voto por correo para las elecciones del 4 de noviembre.

Para los votantes de California, esta elección es clara: la única decisión en la boleta es la Proposición 50. No hay candidatos ni otras iniciativas.

La Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara reporta que aproximadamente el 21 % de los votantes registrados ya han llenado y enviado sus boletas.

SABLE OFFSHORE Y SU COSTOSO PLAN DE PETRÓLEO

El plan de respaldo de Sable Offshore para vender petróleo a lo largo de la costa de Gaviota podría salir muy caro.

Si la compañía no obtiene la aprobación, el costo total podría alcanzar 1.7 mil millones de dólares.

Fuentes de Reuters estiman que Sable tendría que:

Refinanciar un préstamo de 900 millones de dólares con Exxon.

Gastar 450 millones en la compra del buque offshore.

Invertir otros 300 millones en gastos operativos.

La compañía enfrenta decisiones críticas que podrían impactar su futuro financiero y el desarrollo energético en la región.