El calor comienza el lunes, siguiendo el primer evento de Viento de Santa Ana de la temporada

Published 10:24 am

Feliz Lunes! Una gran cresta de alta presión se establece hoy en la Costa Central, trayendo fuertes vientos y un aumento en las temperaturas. Múltiples Avisos de Viento entran en vigor esta noche para los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Los Vientos de Santa Lucía comenzarán después del almuerzo en las zonas del norte; esperen ráfagas cercanas a las 45 mph.

Las temperaturas máximas subirán 5-8 grados con respecto al fin de semana. Será notablemente más caluroso y seco. Esperen máximas entre los 60s, 70s y 80s.

Para el martes por la noche, el gradiente de viento cambiará hacia el sur y aparecerán los clásicos Vientos de Santa Ana en Ventura. Hidrátense y planifiquen su semana en consecuencia! Un Aviso de Calor entra en vigor para los condados de Ventura y Los Ángeles desde las 10 a.m. del martes hasta el final del miércoles.

Este será el día más caluroso para las playas, ya que los vientos descendentes se producirán y calentarán estas áreas 5-15 grados por encima del promedio.

Algunos récords diarios podrían romperse; el Aviso de Calor podría extenderse ya que el calor no parece disminuir hasta el final de la semana.

