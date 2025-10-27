El calor comienza el lunes, siguiendo el primer evento de Viento de Santa Ana de la temporada

Feliz Lunes! Una gran cresta de alta presión se establece hoy en la Costa Central, trayendo fuertes vientos y un aumento en las temperaturas. Múltiples Avisos de Viento entran en vigor esta noche para los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara.

Los Vientos de Santa Lucía comenzarán después del almuerzo en las zonas del norte; esperen ráfagas cercanas a las 45 mph.

Las temperaturas máximas subirán 5-8 grados con respecto al fin de semana. Será notablemente más caluroso y seco. Esperen máximas entre los 60s, 70s y 80s.

Para el martes por la noche, el gradiente de viento cambiará hacia el sur y aparecerán los clásicos Vientos de Santa Ana en Ventura. Hidrátense y planifiquen su semana en consecuencia! Un Aviso de Calor entra en vigor para los condados de Ventura y Los Ángeles desde las 10 a.m. del martes hasta el final del miércoles.

Este será el día más caluroso para las playas, ya que los vientos descendentes se producirán y calentarán estas áreas 5-15 grados por encima del promedio.

Algunos récords diarios podrían romperse; el Aviso de Calor podría extenderse ya que el calor no parece disminuir hasta el final de la semana.