Viernes cálido y fin de semana más fresco

Nubes y niebla densa se han desarrollado en las comunidades del norte este viernes. La visibilidad será un problema para su viaje matutino a lo largo de las principales carreteras.

Espere una cobertura de nubes mínima en las playas orientadas al sur, ya que los vientos Sundowner (vientos del atardecer) con ráfagas inhibirán la formación de nubes.

Una alta presión se establecerá hoy, haciendo que las temperaturas suban. Será un gran día de playa y la manera perfecta de comenzar el evento "Boo at the Zoo" (Sustos en el Zoológico). Los vientos soplarán con brisa a veces y habrá otra ronda de vientos Sundowner durante la noche.

Podría ser necesario emitir un Aviso de Viento esta noche. Un Aviso de Oleaje Alto comienza una vez más para las playas del norte y dura hasta el lunes.

Un frente frío pasará por la zona el sábado y domingo. Espere un aumento de nubes y una gran tendencia al enfriamiento. La mayoría de los lugares regresarán a los altos 60s y bajos 70s . Los vientos podrían ser ventosos a veces. Toda la precipitación se mantendrá en el norte. Disfrute del patrón otoñal!