Noticias de la Costa Central 10-24-25

COSTA CENTRAL, Calif. - FAMILIARES PIDEN POR EL REGRESO DE MELODEE BUZZARD

Los familiares de Melodee Buzzard, una niña de 9 años desaparecida de Vandenberg Village, continúan pidiendo por su regreso seguro.



Melodee fue declarada desaparecida el 14 de octubre, y según las autoridades, su madre Ashlee Buzzard no ha cooperado con la investigación hasta el momento.



La última vez que se vio a Melodee fue el 7 de octubre, cuando viajaba en auto con su madre rumbo a Nebraska.



Ashlee regresó al valle de Lompoc sin su hija, y las autoridades siguen trabajando para encontrarla.

LA SEMANA DEL LACITO ROJO PROMUEVE LA PREVENCIÓN DE DROGAS EN SANTA MARÍA

En Santa María, se celebra la Semana del Lacito Rojo, con ocho días de actividades educativas dedicadas a la prevención del uso de drogas.



Desde 1985, esta campaña rinde homenaje al agente de la DEA caído, Enrique “Kiki” Camarena.



Durante la semana, los estudiantes aprenden sobre la prevención del abuso de drogas y la violencia a través de diversas actividades escolares.



En la escuela elemental Taylor, la semana inició con un divertido “Día de Pijamas”, mientras que otras escuelas ya celebraron el “Día de Vestir de Rojo” y el “Día del Peinado Loco.”