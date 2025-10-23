Noticias de la Costa Central 10-23-25

EL CENTRO DE CINE DE SAN LUIS OBISPO RECIBE UNA IMPORTANTE BECA

El Centro de Cine del Downtown de San Luis Obispo fue seleccionado como uno de los nueve beneficiarios por primera vez de la beca Science on Screen.

Esta beca forma parte de un programa de $250,000 dólares, gracias a una colaboración entre la Fundación Alfred P. Sloan y el Teatro Coolidge Corner en Brookline, Massachusetts.

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL TIROTEO EN GOLETA VALLEY

Las autoridades del condado de Santa Bárbara proporcionaron una actualización sobre el tiroteo ocurrido en un supermercado Ralphs en Goleta Valley, donde los agentes dispararon y mataron a un sospechoso de agresión el lunes.

Según los reportes, la pelea se originó después de que el sospechoso maltratara al perro de la víctima. Dos agentes se encuentran en licencia administrativa remunerada mientras continúa la investigación.

El Departamento de Justicia de California está colaborando con la Oficina del Alguacil en el procesamiento de la escena del crimen, aunque no lidera la investigación.