Jueves de Calentamiento, con Vientos Ráfagas y Olas Grandes

Las nubes marinas se han reformado en la mayoría de las playas para el jueves. Se espera un rápido despeje y una tendencia al calentamiento hoy.

Las temperaturas máximas subirán de 3 a 5 grados respecto al día anterior y será una tarde perfecta para un poco de pickleball o una caminata cerca de la playa. Los vientos serán fuertes y del noroeste, y algunas áreas podrían experimentar rachas cercanas a las 40 mph.

Los vientos predominantes parecen estar alrededor de 10-15 mph. La Advertencia de Oleaje Fuerte se ha extendido una vez más para las playas del norte hasta la mañana del viernes.

Las nubes cubrirán el cielo el viernes por la mañana y se despejarán muy rápidamente. Este será ahora uno de los días más cálidos de la semana.

Se esperan máximas en los 70 y algunos 80! Habrá mucho sol, así que hidrátate y sal. Los vientos amainarán y las olas deberían disminuir a primera hora de la mañana.

Una ligera tendencia al enfriamiento comienza el sábado y domingo. Un aumento de las nubes se debe a un frente frío que atravesará la zona.

Hay pequeñas posibilidades de lluvia y los vientos serán fuertes, aunque los impactos serán mínimos. Las máximas subirán a los 60 y 70. La próxima semana nos calentaremos rápidamente con la llegada de débiles vientos de Santa Ana.

Las temperaturas se dispararán a los 80 y algunos 90 la próxima semana, ¡así que hay una ola de calor tardía en el pronóstico! Surgen preocupaciones por el clima propicio para incendios.