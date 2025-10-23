California lanzará su propia insulina genérica en 2026

SANTA BARBARA, Calif. - Los californianos con diabetes tendrán otra opción el próximo año cuando se trate de insulina. Podrán comprar una marca genérica producida especialmente para el estado.

California está en camino de convertirse en el primer estado en vender su propia insulina.

La directora de farmacia del Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara, Trang Ngo, anticipa recibir llamadas y preguntas sobre el programa.

Trang Ngo explicó, “El gobernador Newsom anunció que las plumas de insulina glargina CalRx estarán disponibles a partir del 1 de enero de 2026.”

El medicamento tendrá un costo máximo de $11 por pluma o $55 por un paquete de cinco.

Ngo agregó, “Esta iniciativa es excelente para la comunidad, fortalece la salud pública al asegurar que más personas puedan controlar su diabetes sin dificultades económicas.”

Mientras los legisladores debaten sobre los costos de atención médica durante un cierre de gobierno, algunos críticos no quieren que el gobierno se involucre.

Sin embargo, los compradores con los que hablamos aprueban la idea.

“Es algo que la gente necesita y es caro. No deberían tener que comprarlo; deberían poder obtenerlo fácilmente.”

Un plan similar de CalRx podría implementarse pronto para reducir el costo de los pañales.