Vigilia y búsqueda por Melodee Buzzard-Meza

SANTA MARIA/ LOMPOC, Calif. - Cuando tenía seis meses, el padre de Melodee murió en un accidente de motocicleta.

Su nombre era Rolando Rubiell “Pinoy” Meza. Su madre, Lilly Denes, es ejecutiva de ventas en KEYT y Telemundo.

Lilly, abuela paterna, recuerda a Rolando como “un muy buen padre” que amaba a su hija.

Tras su muerte, Melodee llegó a estar bajo la custodia de Lilly, pero su madre Ashlee se la llevó cuando fue a la universidad y Lilly no la ha vuelto a ver.

La familia paterna realizará una vigilia con velas este viernes para mantener la atención en el caso y pedir oraciones por el regreso de Melodee. Lilly también solicita que desde ahora se refiera a la niña como Melodee Buzzard-Meza.

Lilly dice que la nieta ha estado escondida y que teme confrontaciones legales, “No quiero pelear, solo quiero que vuelva mi nieta.”

“Vamos a hacer una vigilia… por favor, si estás viendo esto, únete,” pide la abuela.

Detectives creen que Melodee fue vista por última vez el 7 de octubre en un auto rentado con su madre, Ashlee, y que pudieron salir del condado, incluso hasta Nebraska.

El vehículo ya no está en posesión de Ashlee.

El departamento del sheriff del condado de Santa Bárbara y el FBI siguen pidiendo la ayuda del público para localizar a Melodee.

Si tiene información, por favor contacte a las autoridades.