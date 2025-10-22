Skip to Content
Noticias de la Costa Central 10-22-25

By
Published 11:57 am

COSTA CENTRAL, Calif. - Visitantes de Pismo Preserve deben pagar estacionamiento
Los visitantes de un popular sendero costero en las “Five Cities” ahora deben pagar $5 dólares por estacionar.

El parque, de casi 900 acres, es uno de los destinos principales para senderistas, corredores y ciclistas de montaña desde su apertura en 2020.

La nueva tarifa ha generado debate desde que The Land Conservancy del condado de San Luis Obispo anunció la política hace dos semanas.

Clínica móvil lleva atención médica a la comunidad
Cuando La Casa de la Raza vio que más personas tenían dificultades para acceder a servicios de salud, se asoció con Santa Barbara Neighborhood Clinics para llevar la atención directamente a la comunidad.

Una unidad móvil de salud médica y conductual se estacionó frente a La Casa de la Raza, ofreciendo atención gratuita, incluso para quienes no tienen documentos.

La clínica móvil ofrece exámenes médicos, atención para condiciones crónicas y orientación en salud, con planes de regresar regularmente para servir a la comunidad.

Telemundo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

