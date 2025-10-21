Niebla densa el martes por la mañana, seguida de llovizna el Miércoles

Se encuentra en efecto un Aviso de Niebla Densa para las playas del norte, incluidas Santa María y San Luis Obispo, durante la mañana del martes.

Viaje con cuidado y coja una capa de ropa extra!

Comenzaremos a enfriarnos entre 3 y 5 grados en comparación con los días anteriores, y la mayor parte del área tendrá máximas alrededor de los altos 60s y bajos 70s. Los vientos serán lo suficientemente fuertes como para dispersar las nubes después del almuerzo.

Espere una tarde agradable y con "sensación otoñal". Los Avisos de Oleaje Alto siguen vigentes para las Playas del Norte, donde se esperan olas de 10 a 14 pies .

También se esperan peligrosas corrientes de resaca en estas áreas, así que extreme las precauciones y nade solo donde haya un socorrista de servicio.

El miércoles por la mañana aparecerán más niebla y nubes marinas. Se espera rocío y llovizna de la capa marina en la mayoría de las áreas.

Las temperaturas máximas caerán otros 3 a 5 grados respecto al martes. Las máximas subirán a los mediados 60s y bajos 70s .

Coge un suéter! Hay una pequeña posibilidad de chubascos de lluvia, sin embargo, la mayoría de los modelos muestran que la precipitación se desarrollará al este de nuestra zona de pronóstico. El Oleaje Alto se mantendrá hasta el miércoles por la noche.