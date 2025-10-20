Protestas pacíficas reúnen a miles en la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. - Hubo protestas pacíficas en Carpinteria y Santa Bárbara durante el fin de semana.

Escuchamos a personas hablar sobre la participación en las manifestaciones.

“Nunca nos rendiremos, nunca nos rendiremos!”

Las protestas se dieron a lo largo de toda la Costa Central, con cientos de personas en Carpinteria participando en el rally No Kings.

Pamela Bollinger, organizadora del evento, dijo, “Los sentimientos han ido en aumento desde el 1 de marzo de No Kings. Han pasado muchas cosas, hay muchos videos de cómo se trata a las personas. ICE vino aquí a Carpinteria a detener gente, y hay mucha más preocupación.”

Este verano, una redada de ICE en una granja de marihuana en Carpinteria generó una gran reacción, provocando aún más expresiones políticas en la comunidad.



Pamela agregó, “Estamos en una zona agrícola de California y vemos quién trabaja aquí. Creo que todos nos preocupamos por cómo funciona nuestra comunidad económica y culturalmente.”

Las multitudes de Carpinteria luego se trasladaron a Santa Bárbara, llegando por miles, muchos para escuchar al congresista Salud Carbajal.



Carbajal dijo, “Esta nación se fundó con la idea de que el poder pertenece al pueblo. No a unos pocos privilegiados, no a los multimillonarios, ni a una sola persona en la Casa Blanca.”

Locales compartieron por qué asistieron.

Paul McCloskey, asistente, dijo, “Intentan mantenernos callados y controlarnos, pero no vamos a callarnos. No vamos a escondernos en nuestras casas.”

Se registraron centenares de estas protestas en todo el país el sábado, desde 10 personas hasta miles, y en Santa Bárbara hasta decenas de miles.