Pronóstico de Martes y Miércoles

Las nubes marinas aparecerán cerca de las playas orientadas al sur solo por unas pocas horas. El empuje adicional hacia la costa no solo aumentará las nubes, sino que también refrescará las temperaturas.

Se esperan temperaturas entre los 60 y mediados de los 70 durante el día, pero notablemente más frescas que el fin de semana.

Aun así, es una excelente tarde para un último día de playa!

Las Alertas de Oleaje Alto están en vigor para las playas orientadas al oeste por encima de Gaviota, comenzando a las 9 a.m. y durando hasta las 9 p.m. del miércoles.

Se esperan olas impresionantes de 10 a 14 pies! Las corrientes de resaca serán peligrosas, ¡tenga precaución!

El martes por la mañana aparecerá más niebla y nubes. Nos enfriaremos aún más ya que la mayoría de las áreas descenderán otros 3-5 grados.

Las nubes persistirán hasta la hora del almuerzo antes de que se establezca un patrón de despeje muy lento. Se esperan máximas entre los 60 y principios de los 70.

Los vientos pueden ser fuertes a veces, pero las olas y la niebla seguirán dominando las preocupaciones meteorológicas.

Se esperan nubes marinas persistentes y llovizna ligera el miércoles. Este será uno de los días más frescos de la semana.

Un gran sistema de baja presión se establecerá en el Noroeste del Pacífico y traerá aire frío.