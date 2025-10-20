Noticias locales de la Costa Central 10-20-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

Respuesta de ICE Ante Arresto de Ciudadano

ICE reaccionó al video de un choque que llevó al arresto de un ciudadano estadounidense.

La agencia dijo que buscaban a un delincuente sexual registrado de méxico cuando fueron confrontados por manifestantes.

Agentes federales estuvieron involucrados en una colisión durante el enfrentamiento. Martínez fue liberado con cargos pendientes.

Incendio en Barco

Equipos de emergencia apagaron un incendio en un barco el sábado en el puerto de channel islands.

El velero “sea warrior” se incendió mientras cargaba combustible.

Una persona resultó herida y fue llevada al hospital.

La guardia costera investiga la causa.